Ford Kuga reforça aposta nos híbridos e adopta mais tecnologia

O SUV compacto da marca norte-americana, que ambiciona um futuro 100% eléctrico na Europa, foi revisto para se apresentar visualmente mais atraente, com melhorias nos conjuntos híbridos e nova variante Active com maior competência offroad.

O Ford Kuga, que se encontra actualmente na sua terceira geração (lançada em 2019), foi alvo de melhorias para fazer face a rivais cada vez mais ousados, mas também para começar a apalpar o caminho para a electrificação total, uma exigência que tem de cumprir se quiser permanecer na Europa para lá de 2035. E a Ford acredita que o trilho passa por “inspirar os condutores a abraçar o futuro eléctrico com grupos motopropulsores híbridos”. Assim, decidiu melhorar os conjuntos que servem o Kuga e que, por exemplo, angariaram ao modelo a primeira posição entre os plug-in vendidos na Europa nos últimos anos.

Assim, o Kuga PHEV, que assenta num motor a gasolina de 2,5 litros de ciclo Atkinson, para privilegiar a eficiência, passa a contar com um motor eléctrico mais potente e uma transmissão melhorada, sendo capaz de produzir uma potência combinada de 243cv, o que permitiu melhorar o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h para 7,3 segundos. A bateria de 14,4 kWh é capaz de criar energia eléctrica para até 69 quilómetros.

Já a variante híbrida, diz a Ford, consegue reduzir significativamente os consumos, sobretudo em ambiente urbano, no qual admite uma condução exclusivamente eléctrica por mais de metade do trajecto. O Kuga Hybrid pode ser servido com tracção dianteira ou integral.

O portefólio, que não recuperou o Diesel, inclui ainda uma variante térmica EcoBoost 1.5, com 150cv.

As mudanças não estão apenas escondidas sob a carroçaria. Por fora, o Kuga também foi revisto, com um novo design da grelha dianteira, na qual se destaca a oval azul, símbolo da marca. E cada versão de equipamento apresenta-se diferenciada, com detalhes únicos para a competente Titanium e para a desportiva ST-Line. Em estreia, a variante Active dota o modelo de robustez, com grelha com barras verticais, protecções inferiores e maior altura ao solo. Além disso, o Kuga Active acrescenta o modo de condução Trail para caminhos com baixa aderência.

No habitáculo, dá cartas o sistema de infoentretenimento Sync 4 de última geração, com maior capacidade de processamento e conectividade 5G, além de compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto 8 sem fios. De série, é apresentada a Alexa Built-in, um assistente de voz capaz de responder a perguntas ou executar comandos. Ainda sobre o interior, a destacar uma segunda fila capaz de deslizar longitudinalmente e que pode proporcionar mais espaço para as pernas dos ocupantes dos lugares traseiros ou acrescentar 150 litros à volumetria da mala, cujo valor mínimo é de 412 litros.

No capítulo das tecnologias, o Kuga passa a contar com uma nova geração do cruise control adaptativo, que antecipa curvas e cruzamentos, reduzindo a velocidade automaticamente, ao mesmo tempo que o sistema opcional de câmara de 360 graus oferece uma vista aérea para facilitar manobras e os faróis são totalmente em LED. Outra novidade é a assistência à travagem em marcha-atrás, que se baseia na funcionalidade do alerta de tráfego cruzado para apoio adicional em manobras. Ou seja, se o veículo detectar um objecto imobilizado, como peões, caixas ou bicicletas, avisa o condutor e aplica os travões para evitar ou atenuar uma colisão.

O novo Kuga começa a chegar ao mercado ainda no decorrer deste mês e é proposto a partir de 42.272€.