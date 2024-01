Dedicou meio século a descobrir e reunir alguns dos maiores talentos do futebol argentino, que conferem ao antigo defesa do Newell’s Old Boys e Atlético de Madrid o título de grande formador do país.

O futebol argentino despediu-se esta semana do maestro Jorge Griffa, tido como primeiro “formador” de futebolistas do país das Pampas, maior referência na captação de talentos como os campeões do mundo Américo Gallego, Jorge Valdano e Ricardo Giusti. Vocação que rematou uma carreira iniciada como atleta, continuada como treinador “fracassado” e sublimada enquanto responsável das camadas de base do Newell’s Old Boys e do Boca Juniors.