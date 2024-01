Redacção do DN admite greve por tempo indeterminado

A redacção do Diário de Notícias (DN), um dos títulos de imprensa detidos pelo Global Media Group, anunciou que avançará para uma greve por tempo indeterminado caso o grupo empresarial não regularize até 31 de Janeiro os salários em atraso. A decisão foi tomada em reunião de plenário realizada esta sexta-feira, segundo um comunicado a que o PÚBLICO teve acesso.

Os trabalhadores do jornal anunciaram ainda que vão "utilizar o Diário de Notícias, versão online e papel como forma de luta", bem como "colocar a manchete do site a negro durante 24 horas".

As medidas surgem em reacção ao anúncio da administração de que o accionista maioritário do grupo, o World Oportunity Fund (WOF), não disponibilizará verbas para o pagamento das remunerações em atraso, que neste momento incluem na maioria das empresas da Global Media o salário de Dezembro e o subsídio de Natal, enquanto vigorar o pedido de arresto apresentado pelo empresário Marco Galinha e enquanto a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) não concluir o processo que tem em curso por violação das regras de transparência da titularidade de órgãos de comunicação social.

"Finalmente se percebeu uma coisa: o WOF não paga porque não quer, não porque não pode. A indignidade é do tamanho da falta de respeito sentida", declara a redacção do DN.

Os trabalhadores do jornal manifestaram ainda "total solidariedade com todos os que decidirem avançar para a suspensão imediata de contrato [de trabalho] prevista na lei em casos de incumprimento salarial", mas não decretaram a adesão colectiva à medida tal como anunciada em plenário pelas redacções d'O Jogo e do Jornal de Notícias, outros títulos detidos pela Global Media.