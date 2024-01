Noruega: A cereja no topo de Bodø

E, sem pensar muito, naquela manhã que, de tão cinzenta, parecia carregar toda a infelicidade do mundo, olhando aquelas águas do porto, não podia deixar de comparar: se Bad Ischl servia, não raras vezes, de ponto de partida para a formosa Hallstatt, bela entre as mais belas, Bodø parecia-me assim uma espécie de filha em quem ninguém reparava, tão ignorada era por todos aqueles que, cheios de pressa, buscavam os caminhos das Lofoten, esse postal ilustrado que tanto se pinta no imaginário dos turistas que procuram a Noruega.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt