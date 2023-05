Hallstatt, cansada dos turistas, ergueu (e retirou) cerca contra as selfies

“Pérola dos Alpes”, “aldeia mais bonita da Europa”, “aldeia do Frozen”, meca Instagram. Hallstatt fartou-se do turismo? Parece que sim: a cerca tornou-se viral como uma espécie de grito anti-selfies.

Dita a aldeia que inspirou Frozen, o filme da Disney, considerada uma das mais belas aldeias da Áustria e do Alpes, até da Europa (segundo o reino do Instagram) ), eleita o "melhor pequeno destino da Europa" há uns anos, Hallstatt, na Áustria, tem muita gente muito farta da overdose de turismo. Recentemente, a polémica e contestação tomou forma de bloqueio: foi erguida uma cerca de madeira para impedir que os turistas tirem fotos, pelo menos com aquele enquadramento de postal ilustrado repetido.

A aldeia austríaca, que tem uma população de cerca de 800 pessoas e recebe pelo menos uns 10.000 visitantes por dia, é Património Mundial pela UNESCO, desde 1997, e é um ponto contínuo de atracção para os utilizadores das redes sociais, com particular força no Instagram (só a hashtag #Hallstatt soma quase um mihão de utilizações).

Além da paisagem que torna a aldeia um destino popular para fotografia e milhões de selfies, conta muito para a fama o rumor de que foi aqui que a Disney se inspirou para criar cenários do filme Frozen. Tudo somado, tudo contribui para o elevado e crescente número de visitantes. Na China, onde há especial gosto pela criação de cópias de monumentos e atracções, foi mesmo construída uma réplica da aldeia, na província de Guangdong, em 2011.

Em 2020, Michelle Knoll, directora do conselho de turismo local, admitiu que era preciso encontrar formas de lidar com o grande fluxo de turistas e passar a um “foco no turismo de qualidade”.

A cerca foi colocada temporariamente e entretanto retirada, mas Alexander Scheutz, presidente da câmara, admitiu querer colocar um aviso a lembrar os turistas que as pessoas vivem na área.

Para combater a concentração turística, a aldeia já tinha imposto um limite de circulação de 450 carros e 54 autocarros.