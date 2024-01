Perdeu o telemóvel? Saiba como apagar tudo à distância

O telemóvel da Apple que sobreviveu a uma queda de cinco mil metros, quando a janela de um avião da Alaska Airlines se soltou no começo do voo, foi encontrado inteiro e desbloqueado. No ecrã, tinha ainda o aviso de entrega de bagagem. O aparelho foi devolvido, mas sem bloqueio de ecrã, facilmente se podia aceder às fotografias, palavras-passe e outra informação. Incluindo o acesso a apps bancárias. A não ser que o utilizador o bloqueasse e apagasse os respectivos dados à distância.

Em 2024 ainda não há um botão de “autodestruição” como nos filmes para aparelhos perdidos, mas tanto a Apple (iOS) como a Microsoft (Windows) e a Google (Android) têm sistemas para barrar o acesso a aparelhos à distância. Seja o telemóvel, tablet, computador, auriculares ou relógios inteligentes. É uma opção útil em caso de furto ou perda dos aparelhos. Explicamos de seguida como bloquear e apagar os dados à distância. Ou, caso prefira, como impedir que essa função seja utilizada.

Passos iniciais

Para conseguir apagar ou bloquear um dispositivo à distância, é importante garantir que este pode ser localizado remotamente. Regra geral, a opção para “localizar dispositivos” está disponível nas definições e ligada por defeito se o utilizador estiver registado com uma conta da Apple, Google, ou Windows.

Para telemóveis Android (Google), deve-se aceder a Definições > Google > Localizar Dispositivo e escolher a opção para activar. Em telemóveis iOS (Apple), deve-se abrir a app Definições > Encontrar [dispositivo] e escolher a opção para activar (ou desactivar).

​Em computadores da Apple (MacOS), deve-se aceder ao menu Apple > Definições do Sistema > Serviços de Localização > Encontrar.

Em computadores da Microsoft (Windows) deve-se aceder a Iniciar > Definições > Privacidade e Segurança > Localizar o Meu Dispositivo.

Com a opção activada, dá-se autorização às empresas para guardar a localização mais recente dos diferentes dispositivos. É isto que permite tentar localizar um aparelho ou apagar informação à distância. Regra geral, para o processo funcionar, é importante que os aparelhos estejam ligados a uma rede móvel ou de WiFi.

Android

Em aparelhos Android, deve-se aceder ao site android.com/find e entrar na conta Google. Se estiver a usar o telemóvel, pode usar a app móvel Localizar o Meu Dispositivo.

Na página (ou app) tem acesso à localização – aproximada – dos dispositivos ligados à conta da Google. Ou a última localização em que foi registado antes de ser desligado.

Tem a opção de obrigar um aparelho a “Reproduzir som” (mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso), bloquear o dispositivo, ou apagar o conteúdo. Esta última opção impede um dispositivo de ser localizado, mas também impede que outros vejam e acedam a informação (fotografias, ficheiros, contas online).

A opção "proteger dispositivo" permite programar uma mensagem de recuperação no ecrã para que quem encontre o aparelho o consiga devolver.

É importante notar, no entanto, que formatar o aparelho pode não eliminar a informação guardada em cartões de memória.

Foto O processo para aparelhos Android e iOS é muito semelhante DR

iOS/iPadOS

O processo é semelhante nos telemóveis e tablets da Apple. Pode localizar diferentes dispositivos através do site icloud.com/find. Caso seja possível localizar o dispositivo, porque está ligado à Internet e a funcionar, é apresentada uma localização aproximada num mapa. Caso contrário, aparece uma nota de “offline” por baixo do nome do dispositivo, com a última localização.

Ainda assim, é possível registar um pedido para eliminar remotamente os dados do dispositivo assim que for ligado.

Quando se pede para “Eliminar” um dispositivo, é enviado um email de verificação para o utilizador da Apple aprovar. Se eliminar um dispositivo com o iOS 15 ou posterior (lançado em Setembro de 2021), continua a ser possível tentar localizar o aparelho e produzir um alerta sonoro.

Caso o dispositivo esteja offline, será eliminado remotamente da próxima vez que estiver online. Se encontrar o aparelho (ainda desligado), poderá cancelar o pedido.

Botão de autodestruição

As opções acima só funcionam para quem tem o seu telemóvel ou computador ligado a uma conta e “visível” para encontrar. No entanto, o conceito de aparelhos que se autodestroem, para evitar que a informação que contêm caia em mãos alheias, já não faz só parte do mundo da ficção e é um conceito que começa a ser explorado.

Em 2017, por exemplo, investigadores da Universidade de Ciência e Tecnologia da Universidade King Abdullah (KAUST), na Arábia Saudita, desenvolveram uma tecnologia que impedia aparelhos portáteis roubados de cair nas mãos erradas, precisamente através de autodestruição.

Foi criado para profissionais de segurança, bancos e entidades que armazenam e lidam com grandes quantidades de dados. Contrariamente a filmes de espionagem, o mecanismo não leva um aparelho a explodir. Em vez disso, os aparelhos incluem uma peça que, quando aquecida, se expande e permite deformar os chips dos dispositivos. O mecanismo é activado remotamente e aquece através de eléctrodos que retiram energia da bateria do dispositivo.