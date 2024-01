Ventura não se moderou. Pelo contrário

Há cerca de vinte anos, numa pista de dança, quando a inevitável Nowhere Fast dos Fire Inc. atingia o seu clímax final – “Godspeed! Godspeed! Godspeed! Speed us away!” –, um amigo aproximou-se e cantou-me ao ouvido: “Carl Schmitt! Carl Schmitt! Carl Schmitt! Schmitt us away!” Eu sabia que a canção era um exemplo do chamado “rock wagneriano”, mas foi aquela sugestão homofónica que na minha cabeça transformou para sempre o alvoroço dramático dessa Cavalgada das Valquírias pop num hino fascista cómico e acidental.

