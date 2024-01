Presidente da Guiné-Bissau afirma que “celebração” do centenário de Amílcar Cabral “é discutível”

Embaló anuncia que as eleições antecipadas deverão realizar-se em Outubro ou Novembro, no fim da época das chuvas. E diz que não vai perder o sono com o relatório sobre violações de direitos humanos.

Passados 51 anos do assassínio de Amílcar Cabral em Conacri, a 20 de Janeiro de 1973, e no ano em que se comemora o centenário do seu nascimento, a Guiné-Bissau está ameaçada pelo autoritarismo de um Presidente que dissolveu o Parlamento legitimamente eleito de forma inconstitucional, afastou o Governo que emergiu das eleições legislativas do ano passado, forçou à demissão do presidente do Supremo Tribunal de Justiça e agora põe em causa a figura do herói da sua independência.