Governo reforça incentivo aos transportes públicos com mais 140 milhões de euros

O Governo aprovou, esta quinta-feira, a criação do "Incentiva+TP", programa de incentivo à utilização de transportes públicos colectivos que virá substituir os apoios já existentes nesta área. O programa vai contar com uma dotação orçamental de 410 milhões de euros, o equivalente a um aumento de mais de 140 milhões de euros face aos anteriores programas desta área. O montante será distribuído pelas áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, consoante a dimensão da população, com Lisboa a receber a maior fatia: mais de metade do financiamento total.

