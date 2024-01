João Caetano anuncia um novo álbum e dá a conhecer, em estreia, A tua ausência

Nasceu em Macau, filho de pais portugueses, estudou música em Inglaterra e acabou por integrar a banda britânica Incognito, da qual faz parte há 15 anos, depois de ter tocado com nomes como Leona Lewis, Jesse J, Dionne Bromfield e, mais tarde, Chaka Khan. Até que um dia, o músico e produtor João Caetano, que começou a tocar percussão desde pequeno, quando ouvia todo o tipo de música portuguesa (“Desde Amália a Zeca Afonso, passando por António Variações, Dulce Pontes, Sérgio Godinho, Vitorino, Rui Veloso”, conforme disse numa entrevista ao PÚBLICO em 2015), resolveu empenhar-se num projecto a solo, mais ligado às raízes portuguesas, como cantor e percussionista. Começou a trabalhar nele em 2011 e em 2015 estreou-o em Lisboa, no Museu do Oriente. Foi um EP homónimo, a que se seguiu um álbum intitulado Rhythm & Fado (2019).

Agora, anuncia para Março um novo disco, o EP Cada Vez Mais, revelando, em estreia, o seu primeiro single, A tua ausência. O tema foi gravado entre Lisboa e Londres, com a participação de André Dias, Inês Vaz e Seth Tackaberry, com mistura e masterização de Mo Hausler, engenheiro de bandas como U2 ou The Script, com quem João trabalha “há mais de 12 anos”. A letra de A tua ausência é de Paulo Abreu de Lima (1952-2021), autor da maior parte dos temas do disco e com o qual, segundo o texto que acompanha o lançamento, João Caetano tinha uma relação “de grande amizade e proximidade […] onde não faltavam guitarras, ritmos portugueses e africanos, bombos e adufes”. Cada Vez Mais promete, assim, seguir a via aberta no seu EP de estreia, numa reinvenção da música de raiz tradicional onde guitarra portuguesa, acordeão e percussões (incluindo os bombos de Lavacolhos) ganham, juntos, uma dimensão quase épica.

O novo disco de João Caetano será apresentado ao vivo em Lisboa, no Teatro Maria Matos, no dia 15 de Abril, às 21h. A par disso, segundo os seus promotores, tem também para este ano concertos marcados em Espanha, Inglaterra e Bulgária.