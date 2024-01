Álbum de Lina dedicado a Camões é lançado esta sexta-feira e tem mais um videoclipe

Já conhecíamos Desamor e O que temo e o que desejo, singles com videoclipes divulgados em Outubro e Novembro de 2023. Agora, chega-nos um terceiro tema, Se de saudade morrerei ou não, também em single e videoclipe, no mesmo dia em que é finalmente editado o novo álbum da cantora e fadista Lina, intitulado Fado Camões. Gravado no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, o videoclipe foi realizado por Aurélio Vasques. A produção é de Justin Adams, músico, compositor e produtor britânico responsável pela produção de álbuns de Robert Plant, Rachid Taha, Tinariwen, Jah Wooble ou Souad Massi, a par de colaborações com Brian Eno, Sinéad O’Connor e vários músicos árabes e africanos. Neste disco, Lina é acompanhada pelos músicos Pedro Viana (na guitarra portuguesa), John Baggott (piano, teclas e arranjos) e, em dois dos temas, Ianina Khmelik (violino). Outra participação de relevo neste trabalho é a da cantora e compositora Amélia Muge, que, além de contribuir com uma canção (letra e música), ajudou também na adaptação das letras. Como sucedeu com O que temo e o que desejo, cuja música se baseia no Fado Triplicado, de José Marques Piscalarete (1899-1967), discípulo de Armandinho.

O novo álbum de Lina, que celebra o 500.º aniversário do nascimento do poeta Luiz Vaz de Camões, sucede ao celebrado Lina_Raül Refree, de 2020, gravado com o produtor e músico catalão Raül Refree, e que obteve em 2021 o Prémio Carlos do Carmo, da SPA.