Little Rope: as Sleater-Kinney que temos

Quem são as Sleater-Kinney em 2024? Em Dezembro, Carrie Brownstein e Corin Tucker começaram a fazer uma série de vídeos encantadores para o Instagram. As duas, à guitarra, tocam e cantam canções de Sleater-Kinney que normalmente não surgem nos alinhamentos dos concertos. Podia não ser esse o intuito original, mas pareciam estar a tentar mostrar às pessoas que a banda que fundaram há 30 anos é, e sempre foi, elas as duas. Que a essência delas é a interacção e a tensão entre aquelas duas vozes (especialmente a de Tucker) e aquelas duas guitarras (especialmente a de Brownstein) saídas da cena punk e riot grrrl de Olympia, Washington, entretanto mudadas para a Portland, no Oregon, que Brownstein satirizou na série cómica Portlandia.

