Anticiclone afasta chuva durante o fim-de-semana

Se o início desta sexta-feira foi marcado por chuva, ventos fortes e neve em algumas zonas do país, o fim-de-semana vai destacar-se pela ausência de precipitação. “[Vamos ter] nuvens e condições favoráveis para a formação de gelo ou geada no Interior Norte e Centro do país”, explicou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Ângela Lourenço, ao PÚBLICO. Embora as probabilidades sejam mínimas, no sábado e no domingo, as manhãs poderão ser marcadas por neblina ou nevoeiro, acrescentou.

Apesar de se verificar uma descida de temperaturas entre esta sexta-feira e sábado, no dia seguinte, “já se espera uma subida", em comparação com sábado, "que se deve manter até quarta-feira”. A meteorologista indicou ainda que a precipitação regressa na segunda-feira na região do Minho e Douro Litoral, logo da parte da manhã. Embora chova nesse dia, “não estamos à espera de precipitação” noutros momentos, "pelo menos até quarta-feira".

A ausência de precipitação, que não se verifica no dia 22 de Janeiro, pode ser explicada pelo anticiclone que sucede a depressão Juan. “À medida que esta depressão se afasta do nosso território, vamos tendo o início de um anticiclone que vai influenciar o estado do tempo nos próximos dias, à excepção de segunda-feira”, dia em que “uma superfície frontal vai dar origem a precipitação no Minho e Douro Litoral”, esclareceu. Normalmente, dá-se a “inibição das condições para a ocorrência de chuva” quando ocorrem estes fenómenos.

A depressão Juan já está a afectar as regiões do Centro e Sul de Portugal continental, com precipitação por vezes forte, refere o IPMA numa nota do seu site. A esta depressão “está associada uma massa de ar tropical instável e com elevado conteúdo de vapor de água”.

Nos próximos dias, ao nível das temperaturas máximas e mínimas, “a região Sul será a que terá os valores mais elevados”. As regiões do Interior Norte e Centro e, de forma mais específica as zonas serranas, são as que vão apresentar temperaturas mais baixas. Ângela Lourenço destacou inclusive os distritos de Bragança, de Vila Real, de Viseu, Guarda e até mesmo Castelo Branco.

De acordo com as previsões do IPMA, no Porto, os termómetros vão registar as temperaturas mínimas de quatro e seis graus Celsius no sábado e no domingo, respectivamente. Nesta cidade, as temperaturas podem chegar aos 12 e aos 15 graus Celsius nesses dias. Em Lisboa, no primeiro dia do fim-de-semana, as temperaturas podem transitar entre os sete e os 14 graus Celsius, enquanto, no domingo, a temperatura mínima desce para os cinco graus, mantendo-se a temperatura máxima. Já em Braga, as mínimas passam do um para quatro graus Celsius de sábado para domingo e as máximas vão subir de 12 para 15 graus.

Texto editado por Claudia Carvalho Silva