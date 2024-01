Irmãos iraquianos condenados a 16 e 10 anos por adesão ao Estado Islâmico. Crime de guerra atribuído ao mais velho

O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou, esta quinta-feira, dois irmãos iraquianos, Ammar e Yassir Ameen, a 16 e 10 anos de prisão, respectivamente. Em causa estão, no caso do primeiro, crime de guerra e de adesão à organização terrorista do autoproclamado Estado Islâmico. No caso do segundo, apenas a adesão a grupo terrorista foi provada em tribunal.

A viver em Portugal desde 2016, os dois irmãos estavam acusados pelo Ministério Público de um crime de adesão a organização terrorista. Ammar, o irmão mais velho, e Yassir estavam também acusados, respectivamente, de nove e oito crimes de guerra contra as pessoas "em concurso aparente com o crime de terrorismo internacional”. Ammar era também acusado pelo crime de ameaça a funcionário, já em Portugal, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Na leitura do acórdão, por cerca de três horas, a juíza presidente, Alexandra Veiga, em vários momentos afirmou que o tribunal dava como provado que Ammar e Yassir pertenciam ao grupo terrorista, tendo essa adesão de ambos sido opcional, já que o grupo não obrigava a população a aderir.

"São os próprios Ammar e Yassir Ameen que, nas diversas declarações que fazem, sabem perfeitamente o que era o Estado Islâmico. Tinham perfeita noção do que era o Estado Islâmico", repetiu a magistrada, justificando assim não ser possível "excluir ilicitude por obediência", tanto mais, insistiu, que ficou provado que os dois arguidos juraram fidelidade ao grupo.

"E para prestar juramento, era preciso frequentar algumas formações", constatou, antes de descrever as funções de Ammar e Yasser como fiscalizadores das regras impostas pelo Daesh, perseguindo infractores que depois eram sujeitos a castigos, como chicotadas, ou torturas. Ammar foi identificado como tomando parte num desses castigos, que o tribunal não teve dúvidas em qualificar de tortura, havendo lugar a sofrimento e humilhação da vítima, uma das premissas, disse a juíza, para haver crime de guerra.

Ammar e Yassir Ameen estão presos preventivamente há dois anos, quatro meses e 16 dias, desde 2 de Setembro de 2021. O fim do julgamento, com a condenação, acontece a um mês e meio de terminar o prazo máximo para a prisão preventiva de dois anos e seis meses para processo de especial complexidade como é o caso.

Os dois irmãos de Mossul são os réus do primeiro julgamento em Portugal por crimes de guerra num outro país e Ammar o primeiro a ser por condenado pelos mesmos. Estes crimes estão previstos desde 2004, no quadro de uma lei que adapta a legislação penal portuguesa ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional (TPI). Junta-se à Lei de Combate ao Terrorismo, que em 2003 também transpôs para a ordem jurídica portuguesa uma directiva europeia de prevenção de actos de organizações terroristas, depois dos atentados terroristas do 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos.

O perigo de acções terroristas na Europa foi invocado pela representante do Ministério Público no julgamento, a procuradora Júlia Henriques, para pedir uma pena de prisão "muito próxima" da máxima de 25 anos, como escreveram o Jornal de Notícias e a revista Sábado no dia das alegações finais, 21 de Dezembro, tendo a defesa lembrado que nenhum dos atentados de radicais islamistas na Europa foi da autoria de iraquianos.



O julgamento começou em 27 de Setembro passado, foi suspenso até meados de Outubro, após a renúncia do advogado, Vítor Carreto, em ser mandatário dos dois arguidos, em protesto contra a forma como fora conduzido o processo, que disse “não garantir o direito a um julgamento justo” dos dois irmãos, tendo a esse propósito apresentado quatro queixas no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

À data e, quando passara mais de um ano da acusação deduzida pelo Ministério Público, os dois irmãos continuavam impossibilitados de verem e ouvirem as gravações dos depoimentos das testemunhas, ouvidas pelo tribunal em Portugal, para memória futura, que os associam ao grupo terrorista, autoproclamado Estado Islâmico (EI), também conhecido por Daesh, que ocupou Mossul e parte do Iraque (e também da Síria) entre 2014 e 2017.

Foram estes depoimentos ouvidos nos últimos meses, na prisão, pelos arguidos, e seus advogados no momento de preparar a defesa, e aos quais ambos os advogados não dão crédito, "por incongruências e contradições" que a juíza que preside ao colectivo, pelo contrário, indicou serem suficientes para "não deixar dúvidas ao tribunal da pertença dos dois irmãos ao Daesh".