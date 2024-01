Corpo de mulher encontrado num poço em Ovar

O corpo de uma mulher, em avançado estado de decomposição, foi encontrado esta quinta-feira por um popular num poço em Ovar, no distrito de Aveiro, revelaram à Lusa fontes da GNR e dos bombeiros.

Contactado pelo PÚBLICO, um responsável da Polícia Judiciária explicou que o cadáver ainda não está identificado, mas vários elementos apontam para uma baixa probabilidade de o corpo se tratar da grávida de 33 anos desaparecida desde 3 de Outubro passado. Um outro responsável daquela polícia transmitiu uma informação similar.

Um homem com quem a desaparecida terá tido um relacionamento amoroso e que alegadamente será o pai do bebé que esta esperava encontra-se em prisão domiciliária desde final de Dezembro, depois de ter estado mais de um mês em prisão preventiva.

O arguido, de 39 anos, está indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e aborto agravado.

O alerta para a descoberta deste corpo foi dado pelas 13h, acrescentou a fonte da Guarda de Aveiro, que confirmou que o corpo estava em "avançado estado de decomposição". Apesar disso, fontes da PJ adiantaram ao PÚBLICO que a morte não deverá ter ocorrido há mais de dez dias, sendo que as impressões digitais vão agora ser confrontadas com as da grávida desaparecida da Murtosa.

Feita a remoção, o corpo da mulher foi depois transportado para o Gabinete Médico Legal e Forense do Baixo Vouga, em Aveiro, onde será feita a autópsia ao cadáver.