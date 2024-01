Nova erupção na Islândia diminui de intensidade, mas “ainda há riscos”

O fluxo de lava incandescente que atingiu no domingo os arredores de Grindavik, na Islândia, parece estar a abrandar nas últimas horas, mas as autoridades do país alertam: a pequena cidade não está fora de perigo.

A cidade piscatória, com cerca de quatro mil habitantes, perdeu três habitações nos últimos dias, mas a erupção não causou feridos entre a população, que foi retirada das suas casas pela segunda vez desde Novembro.

O Gabinete Meteorológico da Islândia disse que novas fissuras ainda podem surgir sem aviso prévio e que o magma continua a fluir no subsolo: é demasiado cedo para declarar o fim da erupção. “Esta é uma área muito perigosa e também há potencial para repetição destes eventos no futuro”, disse à Reuters Rikke Pedersen, que lidera o grupo de pesquisa do Centro Vulcanológico Nórdico, com sede em Reiquejavique​. “O certo é que teremos mais períodos de actividade na península e toda a zona está numa espécie de fase de grande incerteza”.

Esta está a ser a segunda erupção na península de Reykjanes em quatro semanas e a quinta desde 2021.