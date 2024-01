Nova erupção na Islândia ameaça cidade piscatória de Grindavik

Um vulcão entrou em erupção no Sudoeste da Islândia, na madrugada de domingo. A pequena cidade piscatória de Grindavik, próxima do local da erupção, tinha já sido evacuada no dia anterior e não há, por isso, pessoas em perigo.

No entanto, a lava já entrou na cidade e destruiu várias habitações e os acessos a Grindavik permanecem cortados.

Esta é a segunda erupção vulcânica na península de Reiquiavique, no Sudoeste da Islândia, em menos de um mês e a quinta erupção desde 2021.