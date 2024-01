Ricardo III em língua gestual: o teatro também é o lugar da palavra que não se ouve

Num autor onde a palavra dita costuma sair com tanta imponência e veemência, o encenador Marco Paiva substitui-a por um gestuário que fala bem alto. Neste Ricardo III que ocupa o Teatro Carlos Alberto, no Porto, até domingo 21, Shakespeare é levado à cena em Língua Gestual Portuguesa e Espanhola, onde os jogos de poder, o egocentrismo, a traição, a intriga e o rolamento de cabeças são comunicados através do gesto, da mímica e do músculo de um elenco composto por intérpretes portugueses e espanhóis.

