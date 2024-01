Manuel Heitor “estável” depois de ter um AVC na última sexta-feira

Manuel Heitor sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico na última sexta-feira à noite, mas está “estável”, segundo apurou o PÚBLICO. A situação de saúde tem evoluído favoravelmente e não apresenta risco de vida. O antigo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior está internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, confirmou o próprio hospital, onde está a realizar testes para descobrir a origem da hemorragia.

O antigo ministro dos dois primeiros governos de António Costa deu entrada no Hospital de São José, em Lisboa, onde foi estabilizado, tendo sido depois transferido para o Hospital de Santa Maria para realizar os testes que permitirão perceber as causas para este AVC. A notícia do internamento de Manuel Heitor, agora professor no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, foi avançada pelo Correio da Manhã esta segunda-feira. Quando um vaso sanguíneo se rompe de forma espontânea, há sangue libertado para o interior do cérebro que pode colocar a vida da pessoa em risco – neste caso, estes são os AVC hemorrágicos.

Geralmente, isto ocorre devido a hipertensão arterial não controlada, mas também pode ser fruto de malformações nos vasos cerebrais ou outros problemas mais graves, como aneurismas. Não existe, ainda, qualquer informação sobre a causa deste AVC.

Nessa sexta-feira, Manuel Heitor tinha participado numa sessão sobre a reforma das carreiras de investigação em Portugal, numa conferência organizada por um consórcio internacional de investigadores e trabalhadores científicos, o Icorsa.

O antigo ministro assumiu as pastas da ciência e do ensino superior em 2015, no primeiro Governo de António Costa, cargo que assumiu até 2022 – já no segundo mandato do Governo socialista. Antes, já tinha sido secretário de Estado nos dois Governos de José Sócrates. No final do ano passado, Manuel Heitor assumira a coordenação do grupo de peritos que aconselha e acompanha a avaliação do programa Horizonte Europa, o maior bolo de financiamento da ciência europeia.