Manuel Heitor é o novo coordenador de peritos do programa Horizonte Europa

Ex-ministro da Ciência Manuel Heitor coordena grupo de 15 especialistas que vai aconselhar e acompanhar a avaliação interna do programa Horizonte Europa, que financia a investigação na Europa.

O ex-ministro da Ciência Manuel Heitor é o novo coordenador do grupo de peritos do programa comunitário Horizonte Europa, destinado a financiar a investigação e inovação até 2027, anunciou o Instituto Superior Técnico (IST), onde é professor.

Os trabalhos do grupo de 15 especialistas, nomeado para aconselhar e acompanhar a avaliação interna do programa Horizonte Europa, começaram esta terça-feira e as reuniões entre todos terão em 2024 uma periodicidade mensal.

Segundo um comunicado do IST, espera-se que até ao final do corrente ano sejam "definidos os termos para a evolução dos programas europeus de apoio à investigação e inovação na Europa".

Os peritos liderados por Manuel Heitor foram seleccionados entre 359 candidatos, considerando, nomeadamente, "as competências técnicas e conhecimentos prévios dos programas de financiamento europeu".

O programa comunitário Horizonte Europa (2021-2027) tem um bolo financeiro de 95.500 milhões de euros para a ciência e inovação.

Para Manuel Heitor, citado no comunicado, "é necessário reforçar o orçamento global para investigação e desenvolvimento, juntamente com uma melhor articulação entre a União Europeia e os Estados-membros e as várias linhas de financiamento regionais para investigação e inovação".

"Uma dimensão importante deste processo consiste em promover a qualidade dos empregos na investigação e inovação, juntamente com a melhoria das carreiras de investigação para a Europa", sustentou Manuel Heitor.

Professor catedrático no IST, em Lisboa, Manuel Heitor foi ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior entre 2015 e 2022, nos dois primeiros governos liderados por António Costa. Antes, entre 2005 e 2011, foi secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, quando José Mariano Gago era o ministro destas pastas, nos governos PS liderados por José Sócrates.