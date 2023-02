Há dois novos centros de biomedicina em Portugal. Mais de 70 milhões de investimento

Durante este ano, o panorama científico português vai assistir ao nascimento de dois grandes centros de investigação em saúde e biomedicina, que angariaram para Portugal, entre ambos, 25 milhões de euros vindos da Europa. Se contabilizarmos o dinheiro total dos dois centros, incluindo as comparticipações nacionais que igualam o investimento europeu, os dois centros representam uma aposta de mais de 70 milhões de euros, nos próximos seis anos. Maria Manuel Mota e António Jacinto são os cientistas à frente de cada um destes projectos – separados entre si –, cujo financiamento foi aprovado no concurso Teaming for Excellence, do programa europeu Horizonte Europa.