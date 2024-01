Sobre a crise económica do jornalismo

O caso mal explicado do Global Media Group, proprietário da TSF, DN e JN, fez soar um alarme de perigo. A crise de viabilidade económica na comunicação social é um fenómeno mundial. As receitas de publicidade caíram globalmente mais de 2/3 nos últimos dez anos. As redes sociais, por onde circula hoje a maior parte da informação, com mais de 4 mil milhões de utilizadores, desviam o público dos jornais, da rádio e da televisão. Por todo o lado fecham meios de comunicação, aos milhares. Em poucos anos, a imprensa tradicional pode ficar confinada a um papel residual ou até desaparecer.

Os leitores são a força e a vida do jornal



