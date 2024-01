Setúbal “rouba” um deputado a Viana do Castelo nas legislativas de 10 de Março

A oscilação do número de eleitores entre Dezembro de 2021 e Dezembro de 2023 fez com que o distrito de Viana do Castelo perca um deputado à Assembleia da República nas eleições legislativas de Março deste ano, passando de seis para cinco, e que o distrito de Setúbal ganhe um, passando a eleger 19. Os dados constam do mapa oficial dos deputados a eleger a 10 de Março, distribuídos pelos 22 círculos eleitorais, publicado nesta terça-feira à tarde em suplemento do Diário da República.

