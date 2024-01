PSD a jogar para o empate. E quem joga para empatar perde

As listas de candidatos do PSD, em coligação na Aliança Democrática, às próximas legislativas, permitem o regresso ao Parlamento de mais de uma dezena de deputados que foram afastados na liderança de Rui Rio, mas faltam nomes importantes do partido e independentes.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.