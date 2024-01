Messi, Ronaldinho, Owen e a raridade de um The Best tão cinzento

É quase inédito haver um The Best tão injustificado e mesmo os casos mais estranhos foram mais lógicos do que o de Messi. O voto de Roberto Martínez sugere uma possível explicação para isto.

É preciso andar até 2004 para ver um prémio de melhor futebolista do mundo tão cinzento como o The Best atribuído nesta segunda-feira a Lionel Messi. E mesmo essa viagem de quase 20 anos é algo forçada, já que Ronaldinho Gaúcho fez, nesse ano, mais do que Lionel Messi fez agora – e já vamos ao possível motivo inusitado para esta distinção ao argentino.