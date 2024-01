Messi não precisa do Mundial para ser The Best

Sem Mundial a entrar nas contas do prémio não haveria Messi como melhor do mundo? Em teoria, não. Mas a FIFA anunciou, provavelmente, a maior surpresa dos últimos anos em atribuição de prémios.

“Caros jurados, foquem-se no período pós-Mundial 2022. É fácil, não se enganem”. Ao estabelecer as datas para análise do prémio The Best, a FIFA parecia traçar uma premissa deste tipo, deixando claro que o que aconteceu na Bola de Ouro da France Football, entregue a Lionel Messi, não deveria acontecer no The Best.