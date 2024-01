Foram jogadores e adeptos a darem o The Best a Messi. Com jornalistas, seria Haaland

Messi é o protegido de uma suposta máfia da FIFA pronta a adorar e beneficiar o argentino? Se for, não será pelo The Best. Neste ano, os responsáveis estão bem identificados: jogadores e adeptos.

Por altura das galas da Bola de Ouro e do The Best, o mundo aponta armas à FIFA, criticando uma suposta máfia de benefício ao jogador X ou Y – Lionel Messi, neste caso, depois do prémio recebido nesta segunda-feira. Mas já outros, como o próprio Cristiano Ronaldo, estiveram nesse lugar de repúdio público.

Mas será culpa da FIFA? Talvez não. Em rigor, os responsáveis pela eleição de Messi são… os adeptos. E, também em grande medida, os jogadores. Entre treinadores e jornalistas teria sido Haaland o melhor do mundo.

Após estas distinções, dá-se sempre o exercício divertido de ver quem votou em quem. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo deram pontos um ao outro? Os seleccionadores protegeram os seus “meninos”? Os colegas de equipa afastaram-se dos seus amigos e apostaram na imparcialidade? E quem fez as escolhas mais “exóticas”? A esta última pergunta até podemos responder Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, que entregou os seus cinco pontos ao croata Marcelo Brozovic.

Mas quando se dá o caso de haver um vencedor inesperado e, em certa medida, até algo bizarro, há outro exercício interessante: quem entregou este prémio a Messi? A resposta é: os capitães das selecções nacionais e os adeptos.

A votação para o The Best compreende votos de capitães das selecções, seleccionadores, jornalistas e adeptos – peso de 25% para cada grupo. O processo é somar os votos e, no fim, atribuir 13 pontos ao vencedor de cada categoria, 11 ao segundo e por aí em diante, para que todas as categorias tenham peso igual.

Somando os votos absolutos de cada categoria, sem a conversão para efeitos de ponderação, a conclusão é clara: os jogadores e os adeptos gostaram de Messi, os jornalistas e os treinadores preferiram Haaland.

Entre 208 jogadores, 106 acharam que foi Messi o melhor jogador do mundo no período estabelecido pela FIFA para este prémio. Apenas 64 valorizaram Haaland. Se formos aos 208 seleccionadores, a conta fica nos 76 votos de cinco pontos para Messi e 70 para Haaland.

Nos jornalistas, a “tareia” que Messi deu a Haaland entre os seus pares inverteu-se por completo: dos 189 jornalistas votantes, 116 deram cinco pontos a Haaland e apenas 38 deram a Messi.

Com a soma absoluta dos votos, indo além dos cinco pontos da primeira posição, Haaland acabaria com 1827 pontos e Messi com 1468, conseguindo uma vitória esmagadora no The Best. Na categoria dos adeptos, a “abada” foi do argentino ao norueguês: quase o dobro dos votos.

Com duas categorias ganhas por cada um – e, curiosamente, com os mesmos 48 pontos no final –, o desempate deu-se, pelas regras, através do preferido dos capitães. Uma vez mais, os jogadores entregaram o prémio a Messi, com ajuda importante dos adeptos.