Quarta na TV: The Irrational entre Peixoto e O Criador

CINEMA

A Praia

AXN Movies, 21h10

Danny Boyle dirige esta adaptação do romance de culto de Alex Garland, nomeada para o Urso de Ouro em Berlim. Em busca de algo que dê sentido à sua vida, um jovem viajante norte-americano (Leonardo DiCaprio) conhece, em Banguecoque, um casal de franceses (Guillaume Canet e Virginie Ledoyen) e um homem (Robert Carlyle) que lhes fala de uma ilha paradisíaca e, logo a seguir, é encontrado morto. Os três jovens partem então em busca desse lugar – e de si próprios –, com resultados inimagináveis.

O Criador

Disney+, streaming

No final de Setembro, estreou-se nas salas de cinema; agora, está também na Disney+ o épico de ficção científica alicerçado nos perigos da inteligência artificial. Passa-se num futuro não muito distante, em que o mundo se tornou quase inabitável depois da detonação intencional de uma bomba nuclear por uma máquina inteligente. Num cenário de resistência humana aos autómatos, um ex-agente das forças especiais tem como missão encontrar uma entidade de inteligência artificial que desenvolveu uma arma capaz de destruir toda a raça humana. Acontece que essa arma é uma criança.

Produzido e realizado por Gareth Edwards (também co-autor do argumento com Chris Weitz), O Criador conta com John David Washington (filho de Denzel), Gemma Chan, Ken Watanabe, Madeleine Yuna Voyles, Allison Janney e Sturgill Simpson.

SÉRIES

The Irrational

Fox, 22h15

Estreia. Arika Mittman, ligada a Dexter e Elementar, é a criadora deste thriller baseado no livro Previsivelmente Irracional, de Dan Ariely. Cabe ao actor Jesse L. Martin encarnar Alec Mercer, um reputado professor de ciência comportamental que trabalha como consultor em investigações criminais. Os 11 episódios da primeira temporada são debitados semanalmente. Entretanto, a série já teve luz verde para a segunda.

Dodger Astuto

Disney+, streaming

O carteirista de Charles Dickens salta das páginas de Oliver Twist para uma série televisiva que funciona como sequela do clássico, projectando a vida de Dodger em adulto, na Austrália dos anos 1850. Agora, as habilidades do outrora pequeno príncipe dos ladrões estão ao serviço da nobre carreira de cirurgião. Mas o talento para o crime teima em não lhe sair das veias, ainda mais quando alguém do passado regressa para o aliciar. Com Thomas Brodie-Sangster no papel titular e David Thewlis no de Fagin, a série é composta por oito episódios, para ver a partir de hoje na Disney+.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira entrevista José Luís Peixoto. Juntos, vão até à casa onde cresceu o escritor, nascido em Galveias, no concelho de Ponte de Sôr, em 1974. O contacto com as raízes ancora uma conversa informal que percorre páginas do seu percurso. Hão-de falar da infância no Alentejo profundo, do luto pela morte do pai (intensamente retratado em Morreste-me, a ficção breve com que se revelou em 2000), do primeiro romance, Nenhum Olhar (que lhe valeu o Prémio Literário José Saramago no ano seguinte), de muitas viagens e da forma como encara a vida.

Foto José Luís Peixoto Rui Gaudêncio

DOCUMENTÁRIO

A Verdadeira História dos Piratas

RTP2, 22h55

À parte as vilanias do Capitão Gancho, os maneirismos de Jack Sparrow e outras personificações “hollywoodescas” de piratas, como seriam eles nos mares da vida real? Este documentário zarpa em busca de respostas sobre a pirataria no Oceano Índico, apoiado em descobertas arqueológicas recentes, depoimentos de historiadores e pesquisas em arquivos e acervos de vários países.

DESPORTO

Andebol: Noruega x Portugal

RTP2, 14h22

Directo. Depois de se ter apurado com o segundo lugar no Grupo F, a selecção portuguesa de andebol entra na fase principal do Euro 2024 frente à equipa da Noruega, na Barclays Arena, em Hamburgo (Alemanha). Agora, o objectivo dos “heróis do mar” de Paulo Jorge Pereira é pontuar no Grupo II, em que também alinham a Eslovénia, os Países Baixos, a Suécia, detentora do título, e a Dinamarca, tricampeã mundial.