Pinturas roubadas de Picasso e Chagall encontradas em cave de Antuérpia

A polícia belga encontrou duas pinturas roubadas de Picasso e Chagall numa cave em Antuérpia, anunciaram as autoridades locais esta terça-feira, acrescentando que as obras ainda se encontram em bom estado.

As pinturas em causa, Tête, de Pablo Picasso, e L’homme en prière, de Marc Chagall, haviam sido furtadas em Fevereiro de 2010 a um coleccionador de arte de Telavive, em Israel, e estão avaliadas em 900 mil dólares (cerca de 827 mil euros).

Juntamente com as obras, haviam sido furtadas jóias no valor de 680 mil dólares (cerca de 625 mil euros), mas apenas as pinturas foram resgatadas.

A polícia israelita mantinha a investigação em aberto quando soube através da Polícia Judiciária Federal de Namur que um cidadão belga, residente naquela cidade do Sul do país, havia colocado as duas obras à venda.

Na passada quarta-feira, relata o jornal belga Le Soir, a polícia bateu à porta do suspeito munida de um mandado judicial. Embora tenha encontrado "uma importante soma em dinheiro", não conseguiu localizar as pinturas.

A busca acabou por conduzir as autoridades a Antuérpia, onde as duas obras foram finalmente descobertas numa cave, "correctamente acondicionadas", diz o mesmo diário, acrescentando que "não sofreram qualquer degradação e ainda estão na sua moldura original".

O Ministério Público belga anunciou a detenção do principal suspeito.