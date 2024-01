Saúde: “Inverno tem de ser preparado com seis ou oito meses de antecedência”

Presidente do Hospital Santa Maria não é contra as unidades locais de saúde, criadas pelo Governo. Mas considera que não é adequado para um hospital universitário, agravando o subfinanciamento.

Foi a primeira nomeação do director executivo do SNS, Fernando Araújo. Ana Paula Martins assumiu o cargo de presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte (CHULN) – que agregava os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente – em Fevereiro de 2023. Menos de um ano depois, vai deixar essas funções por não estar disponível para ficar à frente desta unidade agora convertida em Unidade Local (ULS) de Saúde Santa Maria – um modelo que junta a gestão de centros de saúde.