Os delírios de Ventura: Sá Carneiro, pensões e Governo

No episódio de hoje, Ana Sá Lopes analisa o Congresso do Chega e as promessas de André Ventura.

Na ressaca do Congresso do Chega, as promessas de André Ventura esbarraram na incapacidade de dizer como se paga a factura. Na tentativa de chegar a todos os eleitorados, Ventura aproveita a fragilidade da Aliança Democrática e o descontentamento no sistema, mas com um horizonte de instabilidade à vista.

