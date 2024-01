Ameaças de violência política assombram democracia dos EUA em 2024

“Acredito nas pessoas quando elas dizem que nos querem matar. Não acho que seja só da boca para fora”, diz uma juíza do Supremo Tribunal do Wisconsin.

Rusty Bowers, um antigo líder da Câmara dos Representantes do Arizona, e um dos políticos do Partido Republicano que mais se opuseram à tentativa de subversão da eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos, deparou-se com um cenário de fazer arrepiar a espinha quando chegou a casa, nos subúrbios de Phoenix, um dia depois do Natal.