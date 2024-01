Julio Iglesias retido no aeroporto de Punta Cana por transportar alimentos proibidos

Alface, rúcula, acelga, mirtilos, morangos, framboesas, feijão, cogumelos. Estes eram alguns dos alimentos que o cantor Julio Iglesias transportava numa viagem entre as Bahamas e a República Dominicana, tendo o conteúdo da mala despertado a atenção das autoridades aeroportuárias em Punta Cana.

Interceptado, o conteúdo da mala foi averiguado, já que alguns alimentos têm entrada proibida no território, pela possibilidade de facultarem pragas. Mas, afinal, esse não era o caso, e Iglesias acabou por seguir viagem, tendo recebido um pedido de desculpas do Presidente do país, Luis Abinader, que descreveu o incidente como um “mal-entendido”.

O artista de 80 anos vive entre as Bahamas e a República Dominicana, com a sua actual mulher, Miranda Rijnsburger, com quem tem cinco filhos, e tem-se mantido resguardado, sobretudo depois de ter sido noticiado o declínio da saúde do músico, tanto física, a comprometer a mobilidade, como mental, com relatos de perda progressiva de memória.