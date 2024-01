Real destrói Barcelona e leva a Supertaça de Espanha

Esta é a 13.ª Supertaça de Espanha que o Real terá no museu, aproximando-se das 14 do Barcelona.

Um jogo entre Real Madrid e Barcelona é sempre notícia. Se acabar 4-1 sê-lo-á mais ainda. Se tudo isto for numa final, com um troféu em disputa, então, por maioria de razão, estamos a entrar no plano de um acontecimento mais do que importante.

Neste domingo, a equipa de Madrid destruiu o grande rival, com um triunfo claro na partida disputada em Riade, na Arábia Saudita.

E dizer que o Real destruiu o Barcelona é, em rigor, uma heresia. O mais justo será dizer que foi Vini Jr. quem o fez – marcou aos 7’, aos 10’ e aos 39’, de pouco valendo o golo de Lewandowski aos 33’.

Para acabar com as conversas de café, Rodrygo fechou o 4-1 aos 64’, pouco antes de Ronald Araújo ser expulso e deixar claro que o Barcelona pouco poderia fazer para marcar um golo, quanto mais três.

Esta é a 13.ª Supertaça de Espanha que o Real terá no museu, aproximando-se das 14 do Barcelona. O Athletic Bilbao e o Deportivo têm três e o Atlético de Madrid, que caiu na meia-final perante o rival da capital, tem apenas duas.