Jerónimo de Sousa alerta que voto no PS se revela “inútil”: “A CDU faz muita falta”

Jerónimo de Sousa, ex-líder do PCP, voltou para defender a "geringonça", criticou a maioria absoluta do PS e o "voto útil" no PS que depois se revela inútil. Aplaudido de pé pelos comunistas, Jerónimo de Sousa esteve no encontro nacional do PCP alertou que é preciso falar às massas e "com vivacidade" sobre os "problemas mais sentidos pelos portugueses", pedindo "entusiasmo" na defesa das propostas comunistas.

Para o comunista, é preciso "mostrar quanto calculista e enganadora é a manobra do PS" quando agita "o medo da direita" tendo como "único objectivo obter um voto útil, que se tornou inútil para quem o deu".

O antigo secretário-geral do PCP acusou o PS de se ter vitimizado para ficar "de mãos livres e regressar à sua política de sempre, a desastrosa política de direita" para poder governar "sem empecilhos" (leia-se sem a CDU e o Bloco de Esquerda) e puxou para os comunistas os "avanços alcançados na defesa, reposição e conquista de direitos" que resultaram "sempre da acção determinada das forças da CDU".

Para Jerónimo de Sousa, os problemas nos direitos e condições de trabalho, saúde, habitação, políticas sociais e desigualdades sociais são responsabilidade do PS, que "adiou a solução dos grandes problemas" do país.

Jerónimo de Sousa, que deixou a liderança do partido em Novembro de 2022, apelou aos votos na coligação liderada pelo PCP, reconhecendo que as três eleições "vão ser de grande exigência" para o PCP e para a CDU. "Insistir e insistir sempre na suprema utilidade do voto na CDU, ao contrário de outros, um voto que é sempre útil a quem o dá", disse.