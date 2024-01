A erva-gateira é segura para os gatos? É assim que os afecta

Os gatos que vivem no interior das casas podem ter uma vida feliz quando têm acesso a várias experiências positivas. Exemplo disso é o facto de executarem comportamentos naturais, de se sentirem seguros e de se servirem de todas as capacidades sensoriais que têm, incluindo o olfacto.

Neste caso, plantas como a erva-gateira, o tomilho-dos-gatos e a videira-de-prata são fortes estimulantes olfactivos, mas também podem afectar a consciência e humor destes animais.

Já te perguntaste se estas substâncias que alteram a consciência são recompensas para os felinos? E, mais importante, será que são seguras ou oferecer erva-gateira a um gato é como dar álcool a uma criança?

Erva-gateira, o tomilho-dos-gatos e videira

As pessoas que se preocupam com o facto de os gatos se sentirem aborrecidos e frustrados podem dar-lhes erva-gateira fresca ou seca (nepeta cataria), videira-de-prata (actinidia polygama), tomilho-dos-gatos (teucrium marum) ou outros produtos à base de plantas como a valeriana (valeriana officinalis) e a madressilva-da-Tartária (lonicera tatarica), que podem ser uma opção se o teu gato não se interessar pela erva-gateira.

A par disto, brinquedos com folhas ou extractos destas ervas podem provocar comportamentos aparentemente eufóricos nos gatos domésticos (e também noutros felinos, como leopardos e onças). No entanto, nem todos os gatos reagem desta forma a estes odores, e é possível que isso esteja relacionado com a genética.

São recompensas seguras?

Os gatos têm um sentido de olfacto muito desenvolvido. Algumas plantas libertam compostos químicos para dissuadir os insectos ou para atrair predadores de insectos que os poderiam destruir. Isto inclui a nepetalactona, um ingrediente extraído da erva-gateira e da videira-de-prata.

Na verdade, há especialistas que defendem que a exposição dos felinos à nepetalactona provoca um aumento das hormonas de bem-estar. Por outro lado, também pode actuar como repelente natural de mosquitos (ainda que não os afaste a todos e não seja eficaz no controlo de pulgas ou carraças).

Pode ser por isso que cheirar erva-gateira, a videira-de-prata e outras plantas faz com que estes animais se virem de costas e esfreguem o queixo, o focinho e o corpo. Outros comportamentos comuns incluem lamber a planta, abanar a cabeça enquanto a levam na boca, babarem-se, pontapearem-na com as patas traseiras e fazerem um movimento "ondulatório" da pele sobre as costas à medida que os músculos se contraem e relaxam.

Foto A erva-gateira e outras plantas deixam os gatos eufóricos Christian Lendl/Unsplash

Normalmente, estas reacções não duram muito tempo. Costumam demorar segundos a minutos antes de os gatos relaxarem ou voltarem a ter um comportamento normal.

Em vez de se tornarem dependentes destas substâncias, o mais provável é que se habituem e se tornem menos sensíveis, com as plantas a produzirem menos efeitos ao longo do tempo. Quando são cheiradas, parecem não ter efeitos nocivos para os gatos.

É ético alterarmos a consciência dos gatos?

Quando pensamos em como melhorar a vida dos animais que cuidamos, temos tendência a querer saber se os benefícios superam os potenciais riscos.

Apesar de algumas afirmações publicitárias realçarem que estas plantas activam os receptores opióides do cérebro, o que proporciona uma "euforia natural" aos gatos, não há provas de que alterem realmente a consciência destes animais da mesma forma que o álcool ou as drogas alteram a dos humanos.

Publicitar estas recompensas como "crack para gatos" ou "meowijuana" e vender os caules videira-de-prata como "cigarros" para felinos pode dissuadir algumas pessoas de comprarem este tipo de estimulação olfactiva para os gatos. No entanto, ao contrário de dar álcool a uma criança, há provas que sugerem que estes animais ficam num estado normal quando têm usam este tipo de estimulantes olfactivos, uma vez que não induzem psicose nem provocam dependência ou sintomas de abstinência.

A par disto, não precisamos de nos preocupar com o facto de os gatos conduzirem maquinaria pesada ou tomarem decisões importantes sob a influência de substâncias que lhes alteram a consciência. Desde que possam parar quando quiserem, é sensato deixá-los ter um momento de diversão.

O que acontece é que estamos a aproveitar o poder do olfacto destes animais de outras formas ao utilizarmos feromonas faciais felinas sintéticas. Isto pode ajudar a reduzir o medo, a ansiedade e a angústia nestes animais. A par disto, estas substâncias podem ser úteis em ambientes com vários gatos ou quando mudamos de casa.

Dicas para o teu gato ter o momento perfeito

Proporcionar uma variedade de cheiros (estimulação olfactiva) aos gatos é apenas uma forma de garantires que o teu tem uma vida diversificada e interessante. Eis alguns conselhos:

dá-lhe opções para interagir com as recompensas e brinquedos (e não o forces a fazê-lo);

vai alternando os brinquedos e as experiências para que todos os dias haja algo de novo;

dá-lhe objectos que possa arranhar como postes arranhadores ou cartão ondulado;

se estiveres preocupado com a possibilidade de o teu gato ter engolido parte de um brinquedo ou parecer indisposto, leva-o ao veterinário.

Tendo em conta os efeitos de curta duração destes estimulantes olfactivos à base de plantas, é importante que melhores o ambiente, estilo de vida e interacções que o teu gato tem com humanos para melhorares o bem-estar dele. Não podemos confiar apenas na erva-gateira ou na videira-de-prata para dar aos nossos gatos uma boa vida dentro de casa — é algo que depende de nós.

Exclusivo P3/ The Conversation

Mia Cobb é investigadora na Universidade de Melbourne, na Austrália

Anne Quain é professora na Escola de Ciências Veterinárias de Sydney