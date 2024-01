Honda ZR-V, agilidade e economia com o formato da moda

Proposto com mecânica híbrida, o ZR-V é uma solução familiar com a carroçaria da moda para quem não precisa de um automóvel demasiado grande. E dá cartas nos baixos consumos e na condução ágil.

A viagem da Honda pelo mundo dos SUV (sport utility vehicles) começa muito lá atrás. Arrancou com o Passport, no início da década de 90 do século passado, no apetecível mercado norte-americano, tendo, pouco tempo depois, adaptado o conceito com o CR-V, voltado para os mercados globais, Europa incluída. Claro que as linhas de então, quadradas e mais semelhantes a um todo-o-terreno, estavam longe do que o CR-V é hoje, mas viria a ser o modelo escolhido para embarcar no conceito da moda, que, actualmente, já representa mais de metade das vendas do Velho Continente.