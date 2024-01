Mais sete obras compradas para os museus, mas orçamento disponível não foi atingido

Pintura portuguesa do século XV, jóias e vistas de Lisboa estão no lote de peças compradas pelo Estado em 2023 para museus e palácios nacionais. Verba disponível não foi gasta na totalidade. Para já.

Já se sabia que o Estado português comprara no ano passado, através da Comissão para Aquisição de Obras de Arte para os Museus e Palácios Nacionais, um gomil de porcelana chinesa do início do século XVI por 825 mil euros – uma peça tida como "extraordinária” e que já chegou ao Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) –, e um conjunto formado por um colar e brincos com pérolas, turquesas e camafeus que esteve entre as jóias de uso privado da rainha Maria Pia, no valor de 35 mil euros, e que também já integra a colecção do Palácio Nacional da Ajuda/Museu do Tesouro Real. Mas estes não são os únicos museus contemplados por esta comissão, que em 2023 dispôs de dois milhões de euros para investir.