Um Dão imponente com muito de Douro

Poderia ser confundido com um tinto do Douro, pela sua imponência, madureza e até riqueza sensorial. Mas tem a frescura típica do Dão.

Há uma virtude que ninguém pode negar ao enólogo Carlos Lucas e a quem trabalha mais directamente com ele, o seu sócio e parceiro de sempre Carlos Rodrigues: é a capacidade de recomeçar e de criar uma infinidade de novos vinhos, a pensar em todo o tipo de consumidores. No fundo, Carlos Lucas nunca se libertou da sua experiência como enólogo e accionista na Dão Sul, futura Global Wines, também muito prolixa no portefólio. Terá sido a riqueza da sua gama de vinhos, e a sua implantação em mercados como o Brasil, por exemplo, que terá levado a Madeira Wine Company a querer comprar a sua empresa, a Magnum — Carlos Lucas Vinhos Lda. O negócio esteve praticamente fechado, mas acabou por cair já perto do final do ano passado.