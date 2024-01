Os deputados da vergonha

André Ventura fez saber que listas do Chega, nas próximas legislativas, vão incluir atuais e antigos deputados do PSD. Referiu ainda que poderão até vir a ser cabeças de lista nessas listas. As novidades não acabam aqui. Pessoas que estiveram ligadas à IL, algumas delas dirigentes do partido, integrarão órgãos nacionais do Chega já no próximo congresso. Não foram adiantados nomes, mas o Observador tinha adiantado que Maló de Abreu, do PSD, está a caminho do Chega.

