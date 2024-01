Portugal nu ao espelho

Já tivemos o ciclo do Brasil, o ciclo dos Estados Unidos, o ciclo da França, o ciclo de Inglaterra e agora devemos estar no ciclo do Norte da Europa. Falamos de emigração, de momentos históricos diferentes, de motivações e anseios necessariamente diferentes, mas do mesmo ponto de partida, o círculo vicioso de um país que não chega para os seus.

