Coreia do Norte prepara-se para voltar a receber turistas

Um grupo de turistas da Rússia está prestes a ser o primeiro a ser autorizado a entrar na Coreia do Norte desde o início da pandemia em 2020, de acordo com informações das autoridades provinciais russas e de um operador turístico ocidental.

A Coreia do Norte impôs alguns dos controlos fronteiriços mais rigorosos do mundo durante a propagação da covid-19 e ainda não reabriu totalmente aos estrangeiros.

A viagem, anunciada por uma agência sediada em Vladivostok, foi organizada quando o governador da região russa de Primorsky Krai, que faz fronteira com a Coreia do Norte, visitou Pyongyang para conversações em Dezembro, informou o governo regional numa mensagem publicada no Telegram esta semana.

A excursão de quatro dias partirá a 9 de Fevereiro e incluirá paragens em Pyongyang e numa estância de esqui, de acordo com um itinerário online.

Simon Cockerell, director-geral da Koryo Tours, sediada em Pequim, que não está envolvida na viagem, disse à Reuters que os seus parceiros na Coreia do Norte confirmaram que a visita russa vai decorrer em circunstâncias especiais.

"É um bom sinal, mas eu hesitaria em dizer que isso levará necessariamente a uma abertura mais ampla devido às circunstâncias especiais para esta viagem", disse. "Mas, dado que há mais de quatro anos que não há turistas, qualquer viagem turística pode ser vista como um passo positivo".

O líder norte-coreano Kim Jong-Un e o presidente russo Vladimir Putin reuniram-se numa cimeira no leste da Rússia em Setembro, onde se comprometeram a aprofundar a cooperação nas frentes económica, política e militar, apesar das sanções internacionais.

O turismo não é, em grande medida, afectado pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU que restringem as relações comerciais com a Coreia do Norte devido aos seus programas de armamento nuclear e de mísseis balísticos.

No ano anterior ao início da pandemia, a Coreia do Norte assistiu a um aumento de turistas chineses que deverão ter proporcionado ao país até cerca de 175 milhões de dólares em receitas adicionais em 2019, de acordo com uma estimativa da NK News, site sobre a Coreia do Norte baseado em Seul.