Obrigado por tudo, dióxido de carbono

O dióxido de carbono (CO 2 ) tem hoje má fama, sendo um objectivo mundial inquestionável a redução das emissões globais deste gás com efeito de estufa, que resulta da queima de combustíveis fósseis. No entanto, julgo haver alguma ingratidão, pois devemos muito ao CO 2 . Parece que tudo foi um erro, que não valeu a pena termos enchido a atmosfera com esse gás de efeito de estufa. Mas valeu! Temos agora um problema sério para resolver, mas, graças ao CO 2 , vivemos todos mais e melhor. Este texto faz parte da série quinzenal (à sexta-feira) Como perder amigos rapidamente, sobre casos em que a ciência e os dados contrariam muitos dos influencers e opinion makers.

