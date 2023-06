O CO2 atmosférico já é actualmente 50% superior ao nível pré-industrial

Há milhares de dados e estatísticas sobre o passado, presente e um futuro que vai desde a possibilidade de sobrevivência à catástrofe. Um dos pilares da investigação sobre as alterações climáticas é formado por dados de um instrumento que se encontra no topo do vulcão Mauna Loa, no Havai (a mais de três mil metros de altitude) e que mede, desde o final dos anos 50, a concentração do dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. O que vimos é uma assustadora linha ascendente dentada que parece imparável. Chamam-lhe Curva de Keeling e é uma das melhores formas de mostrar o mal que escolhemos viver.

Charles Keeling, geoquímico do Instituto de Investigação Scripps, na Califórnia (EUA), quis medir a quantidade de CO2 na atmosfera e descobriu que existe um ciclo sazonal de concentrações mínimas e máximas que depende das plantas a crescer na Primavera (e a absorver o principal gás com efeito de estufa) e a desaparecer no Outono. O ciclo revela como o planeta inspira e expira, ou seja, respira. As suas medições mostram um aumento de CO2 constante, causado pelo uso de combustíveis fósseis.

Quando foi instalado, em 1958, o valor medido era de 316 partes por milhão (ppm) de CO2. Em termos simples, isto quer dizer que para cada milhão de moléculas de diferentes gases na atmosfera 316 eram de CO2.