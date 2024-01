Jovem de 17 anos morre em escola secundária após choque com vidro numa porta

Aluna foi contra uma porta de vidro. Estilhaços provocaram ferimentos em várias zonas do corpo e helicóptero do INEM foi chamado, mas foi transportada de ambulância. Óbito foi declarado no hospital.

Uma estudante de 17 anos morreu esta quinta-feira em Seia, no distrito da Guarda, depois de ter embatido num vidro de uma porta na escola secundária que frequentava. O incidente aconteceu ao início da tarde na Escola Secundária de Seia, quando o vidro se partiu após a jovem chocar contra ele, tendo os estilhaços provocado cortes em várias zonas do corpo.

De acordo com as declarações de uma fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil das Beiras e Serra da Estrela ao PÚBLICO, o alerta para a situação de trauma ocorreu às 13h48. Trinta elementos dos bombeiros voluntários, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Serviço Municipal de Protecção Civil foram destacados para o local.

A jovem estava em paragem cardiorrespiratória quando os bombeiros chegaram. Um helicóptero do INEM foi enviado para o local e aterrou no recinto da escola às 14h20, mas não chegou a ser utilizado: a estudante acabou por ser transportada numa ambulância de suporte imediato de vida para o Hospital Nossa Senhora da Assunção.

A vítima perdeu a consciência logo depois do embate com a porta de vidro e nunca a recuperou, apesar das manobras de reanimação. O óbito acabou por ser declarado esta tarde já no hospital. Uma equipa de psicólogos do INEM está na escola secundária em questão para prestar apoio à comunidade.

As aulas foram, entretanto, suspensas. O PÚBLICO tentou contactar o Agrupamento de Escolas de Seia, a que pertence esta escola secundária, para esclarecer se as aulas recomeçariam esta sexta-feira, mas ainda não obteve resposta. O caso está agora a ser investigado pela GNR.