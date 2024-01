Direita opõe-se à nacionalização do Global Media, esquerda divide-se sobre solução

PSD, IL e Chega unem-se contra a nacionalização do Global Media. PCP, BE, PAN e Livre sem consenso sobre solução. Já o Governo considera que tem feito “bastantes coisas” pelos media.

A crise que o Global Media Group (GMG) está a atravessar foi tema de debate com carácter de urgência no Parlamento. A direita defende que o grupo não deve ser nacionalizado, com PSD e Chega a unirem-se na crítica ao Governo por não defender os media. Já o PAN, PCP e BE diferem no tipo de intervenção que deve ser feita, mas optaram por não aprofundar a questão em plenário. O PS saiu em defesa do papel que a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) tem desempenhado e prometeu apresentar propostas para assegurar a sustentabilidade dos órgãos de comunicação.