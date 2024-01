Lisboa cria botão de socorro animal para acompanhar casos “em tempo real”

O botão destina-se a ajudar animais em situação de perigo ou abandonados na via pública. Está no topo do site da Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa.

A Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa criou um botão de socorro animal que pode ser accionado através de um telemóvel ou computador com acesso à internet para responder a situações de animais em situações de perigo na via pública.

"Uma vez accionado o botão, o utilizador faz o registo da ocorrência num formulário simples, que será submetido posteriormente à triagem para a activação dos meios de socorro indicados", informou a Provedoria na quarta-feira.

Segundo o município, o mecanismo já foi testado em Lisboa durante as cheias de Dezembro de 2022 e "revelou-se um sucesso no socorro célere a vários pedidos".

Desta forma, explica a Provedoria, o botão de socorro animal tem como finalidade "responder a eventuais pedidos de socorro e auxílio" a animais que se encontram em situações de perigo iminente ou abandonados nas ruas da cidade. O botão pode ser accionado através do site da Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa.

Na terça-feira, no âmbito da vaga de frio, a Câmara Municipal de Lisboa activou plano de contingência para pessoas em situação de sem-abrigo e para os seus animais de companhia que podem pernoitar até domingo no Pavilhão do Casal Vistoso, no Areeiro. Segundo a Provedoria dos Animais, trata-se de "um plano que também prevê a inclusão dos animais de companhia das pessoas em situação de sem-abrigo".

O espaço garante refeições e bebidas quentes, roupa, banho, artigos de higiene pessoal e serviços de saúde, à população. Para os animais, há ração, coleiras, trelas, mantas e demais objectos. Nas ruas da cidade, há equipas técnicas que distribuem alimentos e roupa à população sem-abrigo e as estações de metro estão abertas durante a noite.

"Nestes momentos de especial vulnerabilidade na nossa cidade, não nos podemos esquecer de assegurar também a integridade e a segurança de todos os animais que se encontram expostos às intempéries e que são naturalmente da responsabilidade do município", declarou em comunicado o Provedor dos Animais de Lisboa, Pedro Paiva.

Sobre o botão de socorro animal, Pedro Paiva destacou "a importância e a pertinência da criação de um mecanismo especialmente dedicado ao socorro animal para a cidade de Lisboa" e acrescentou que durante a vaga de frio estará a acompanhar em tempo real todas as ocorrências que cheguem pelo sistema de socorro.