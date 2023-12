Banco de Sangue Animal apela a dádivas (especialmente de gatos)

O Banco de Sangue Animal (BSA), instituição que abastece os hospitais veterinários do país (e não só), lançou um apelo na página de Instagram: o stock de sangue animal está a escassear e "cada gota importa", por isso, são precisos mais dadores.

Independentemente do tipo sanguíneo, todas as dádivas são precisas, mas, neste momento, a instituição procura "principalmente felinos". Por isso, se tens um gato como animal de estimação e algum tempo livre, pondera doar.

No BSA, este procedimento só pode ser feito a cada três meses e os gatos devem ter entre um e dez anos, um peso igual ou superior a três quilos e não ter doenças graves. Se o animal tomar medicação, o tutor deve avisar antes da recolha.

Esta campanha acontece nos dias 29 de Dezembro, 2 e 5 de Janeiro no laboratório das Laranjeiras, em Lisboa, e, excepcionalmente, basta aparecer, como se anuncia no apelo publicado nas redes sociais.

Esta "é uma época difícil" para "manter os stocks", lamentam, "pois muitos dos nossos dadores encontram-se de férias com os seus queridos tutores, o que invalida a realização de dádivas".

O procedimento habitual para as dádivas começa com o preenchimento de um formulário no site, uma chamada para os números 22 111 05 53 ou 91 304 74 80 ou ainda um email para dadores@bsanimal.com. Na data acordada, basta levar o animal aos laboratórios do banco em Lisboa ou no Porto.