Sexta na TV: do Aranhaverso a Timbuktu, crimes e Spector

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso (VO)

TVCine Top, 21h30

Baseada na popular personagem da Marvel, criada por Stan Lee em 1962, esta é a sequela do filme que, em 2019, mereceu o Óscar de melhor animação. Desta vez, a acção projecta o adolescente-herói Miles Morales para o Aranhaverso, ao encontro de outras “pessoas-aranha”.

Os actores Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae, Brian Tyree Henry e Luna Lauren Velez dão voz às personagens no filme original. A versão lusa (emitida amanhã, às 9h20) conta com Fábio Silva, Laura Dutra, Gilmário Vemba, Papillon, Paulo Pires, Soraia Tavares e António Raminhos.

Hulk

Hollywood, 21h30

Em 2003, Hulk chegou ao grande ecrã nesta adaptação assinada por Ang Lee. Sempre que perde o controlo das suas emoções, o cientista Dr. Bruce Banner (Eric Bana) transforma-se no furioso monstro verde. Nesses momentos, Betty Ross (Jennifer Connely), a namorada, é a única capaz de lhe devolver o seu lado humano.

Timbuktu

RTP2, 22h52

Inspirado na história real de uma família, o filme do cineasta mauritano Abderrahmane Sissako centra-se numa comunidade do Mali cuja vida quotidiana é abruptamente transformada pela chegada dos jihadistas e a imposição da sharia, com as suas múltiplas proibições e os seus tribunais improvisados. Timbuktu esteve nomeado para o Óscar de melhor filme internacional e ganhou sete Césares em 2015, o mesmo ano do ataque à redacção do Charlie Hebdo.

Estrada Perdida

Fox Movies, 1h46

Em 1997, quando era já um realizador de culto por causa de obras como O Homem Elefante, Um Coração Selvagem ou a série Twin Peaks, David Lynch deu mais uma vez largas à obsessão pelo cinema experimental com um argumento bizarro e inquietante. Bill Pullman interpreta um músico de jazz que suspeita da infidelidade da sua mulher (Patricia Arquette). Quando esta é assassinada, ele torna-se o principal suspeito do crime.

A partir daí, o filme entra numa sucessão de interrogações, equívocos e enigmas, deixando o espectador suspenso num universo surreal e dissociativo, à espera de soluções que ou não são óbvias ou nem existem. Tudo embrulhado numa banda sonora que vai de Trent Reznor a Angelo Badalamenti, passando por David Bowie, Tom Jobim, Smashing Pumpkins ou Rammstein.

SÉRIE

Condor

RTP1, 00h44

Conspiração e espionagem são os condimentos da série inspirada no romance de James Grady, que também serviu de base ao filme de Sydney Pollack Os Três Dias do Condor. Max Irons é Joe Turner, um analista da CIA que é o único sobrevivente do seu gabinete. Os colegas foram aniquilados por causa de uma descoberta. Agora, tem de sair da secretária para o terreno, fugindo a quem o persegue ao mesmo tempo que tenta chegar ao fundo do caso, por entre traições e muito jogo duplo.

No elenco também entram Kristen Hager, Bob Balaban, Sam McCarthy, Brendan Fraser e o oscarizado William Hurt. Condor chega hoje à RTP1 para exibição semanal, em dose dupla.

DOCUMENTÁRIOS

Spector

TVCine Edition, 22h10

Vulto lendário da produção musical, com créditos em álbuns de Beatles, Leonard Cohen, Ramones, Tina Turner e muitos outros, e com a aura de visionário pela criação da técnica wall of sound, Phil Spector foi condenado, em 2009, pelo assassinato da actriz Lana Clarkson, em sua casa, seis anos antes. Morreria em 2021, aos 81 anos, enquanto cumpria a pena de 19 anos a prisão perpétua.

Esta minissérie traça a rota da sua ascensão e queda, enquadrada pelo retrato de um temperamento tão genial quanto excêntrico e perturbado. Don Argott e Sheena M. Joyce assinam os três episódios, para seguir à sexta-feira.

Crimes em Nova Iorque

AMC Crime, 22h32

Entra na segunda temporada a série documental que se debruça sobre casos de homicídios reais na cidade que nunca dorme, com depoimentos de detectives ligados às investigações. Os dez novos episódios são debitados aos pares, a ritmo semanal. Os primeiros são O crime quase perfeito, sobre a suposta morte acidental de uma mulher ao cair na banheira, e O homicídio na penthouse da Quinta Avenida, em que a dificuldade é identificar o assassino de uma agente imobiliária de topo.