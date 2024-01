“É angustiante”. Inundações na República Democrática do Congo fazem mais de 300 mortos

Mais de 300 pessoas morreram nos últimos meses devido a inundações em toda a República Democrática do Congo. Na quarta-feira, o rio atingiu 6,20 metros acima do nível do mar, o valor mais alto em mais de 60 anos.

“O que é mais angustiante é que chegou a este ponto, em que se espera que crianças, jovens, famílias inteiras sofram desastres ambientais, e que nenhuma medida tenha sido tomada para ajudá-los a superar esta tragédia”, afirma Passou Onima Ketsia, activista pelo clima.

Cerca de 300 mil famílias foram afectadas pelas inundações e dezenas de milhares de casas foram destruídas. As águas das cheias arrastaram milhares de garrafas de plástico e outros detritos que agora entopem as ruas.

O mau planeamento urbano e as fracas infra-estruturas tornaram alguns países africanos vulneráveis a inundações repentinas após chuvas intensas, que se tornaram mais frequentes devido às alterações climáticas.

